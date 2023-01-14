  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

Kütahya'da M.Ü isimli şahıs elinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve arkadaşı F.E.'yi parmağından, bir diğer arkadaşı olan M.D.'yi ise bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, tabancanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

DHA

14.01.2023, 09:24

KÜTAHYA'da M.Ü., oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve arkadaşı F.E.'yi elinden, diğer arkadaşı ise M.D. ise bacağından yaralandı.

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

Fuatpaşa Mahallesi Şehit Teğmen Necdet Alev Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan M.Ü., arkadaşları F.E. ve M.D. ile bir araya geldi.

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

İddiaya göre, M.Ü.'nün elinde oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş etti.

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

Silahtan çıkan kurşun M.Ü. ve F.E.'yi parmağından, M.D.'yi ise bacağından yaraladı.

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şeytan doldurdu! Oynadığı tabancayla 3 arkadaşını yaraladı!

Ruhsatsız tabancaya ise polis ekiplerince el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA