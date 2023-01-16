Kütahya’da otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'da Hayrettin O. (70) yönetimindeki otomobil ile Yüksel Ç. (55) idaresindeki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin O. ile eşi Sedef O. (64) yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araç içerisinden çıkarıldılar.



Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.