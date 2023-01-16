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Haberler Kütahya Kütahya'da otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

16.01.2023, 13:09

Kütahya’da otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'da Hayrettin O. (70) yönetimindeki otomobil ile Yüksel Ç. (55) idaresindeki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin O. ile eşi Sedef O. (64) yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araç içerisinden çıkarıldılar.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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