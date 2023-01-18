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Kütahya'da acı son! Pencereden düşerek hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinin penceresinden düşen adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İHA

18.01.2023, 15:46

Kütahya’da acı son! Pencereden düşerek hayatını kaybetti
Son dakika edinilen bilgiye göre acı olay, Kütahya Tavşanlı'nın Moymul Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin üçüncü katın penceresinden dengesini kaybeden 81 yaşınndaki Mehmet Uslu beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Beton zemine düşen Uslu'yu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
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