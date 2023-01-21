Kendisine verilen ödülü SMA’lı bebeğe bağışladı

Kütahya'da, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Nejdet Demir ödüllendirildi. Kendisine verilen gram altın ödülünü SMA hastası Ecrin bebeğe bağışlayan Demir, bir kez daha gönülleri fethetti. Gaybiefendi Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi Nejdet Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödüllendirildi.

ESNAFA TELEFONUNU BIRAKTI

Nejdet Demir'i örnek davranışından dolayı tebrik eden Başkan Işık, "Şehrimiz için, bizler için ve ülkemiz insanı için örnek bir davranış sergileyen personelimizle birlikteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Nejdet Demir, görevi başındayken Gaybiefendi Mahallesi'nde bir cüzdan buluyor ve daha sonra cüzdan sahibine ulamak için bölgedeki esnaflara ismini, telefonunu vererek 'cüzdan arayan olursa bizimle irtibata geçsin' diyor. Daha sonra cüzdan sahibi personelimizle iletişime geçerek emanetini teslim alıyor. Son dönemlerde ender rastlanan hareketlerden birisini şehrimize ve hemşehrilerimize sergilemesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah sizi gören genç kardeşlerimiz bu davranışınızı örnek alır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Olayı anlatan Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Nejdet Demir, "Gaybiefendi Mahallesi'nde cüzdanı buldum. Osmanlı Caddesi'ndeki esnaflarımıza ismimi ve telefon numaramı bıraktım. Bir kişi aradı, müdürlüğümüze gelmesini söyledim ve cüzdanını kendisine teslim ettim. Cüzdanda herhangi bir kimlik ya da telefon numarası yoktu. Miktarını söylemeyeyim ama içerisinde bir miktar para vardı. Hediye için de Alim Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Sergilediği davranışla örnek olan Nejdet Demir, ardından gönülleri fetheden bir davranışta daha bulunarak kendisine verilen altın ödülünü SMA hastası Kütahyalı Ecrin bebeğe bağışladığını açıkladı.

RAMAZAN AYDEMİR