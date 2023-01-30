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Haberler Kütahya Tefecilikle suçlanıyordu... Evinde çok sayıda tarihi eser bulundu!

Tefecilikle suçlanıyordu... Evinde çok sayıda tarihi eser bulundu!

Kütahya'da tefecilik suçunun engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda A.D. isimli şahsın vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verip mağduriyetlerine sebep olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.

İHA

30.01.2023, 09:25

Tefecilikle suçlanıyordu... Evinde çok sayıda tarihi eser bulundu!

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişinin evinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince tefecilik suçunun engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, A.D. isimli şüphelinin vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verip tefecilik yaparak mağduriyetlerine sebebiyet verdiği bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D. gözaltına alındı. Şüphelinin merkez İstiklal Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen, 10 adet sikke ile 7 adet obje ele geçirildi. Şüpheli A.D. hakkında tefecilik yapmak ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı.

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