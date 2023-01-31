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Kütahya'ya beyaz örtü serildi

Kütahya'da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile, şehir eşsiz bir güzelliğe büründü.

İHA

31.01.2023, 14:15

Kütahya’ya beyaz örtü serildi

Çatılar, park etmiş araçlar ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Gazi Kemal Mahallesi'nde bir araç buzlanma sebebiyle yokuşu çıkamadı. Araç, uzun uğraşlar sonrası ancak yoluna devam edebildi.
Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dediler.



Bu arada, Kütahya Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

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