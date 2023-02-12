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Kütahya'da korkutan yangın! Can pazarı yaşandı

Kütahya'da 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın büyük panik yarattı. Bodrum katta başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA

12.02.2023, 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 15:41

Kütahya’da korkutan yangın! Can pazarı yaşandı

Kütahya'da 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında kısa sürede tüm apartmanı dumanlar sardı.

Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenenler oldu.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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