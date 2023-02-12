Kütahya’da korkutan yangın! Can pazarı yaşandı

Kütahya'da 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında kısa sürede tüm apartmanı dumanlar sardı.
Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenenler oldu.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
12.02.2023, 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 15:41
Kütahya'da 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında kısa sürede tüm apartmanı dumanlar sardı.
Yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenenler oldu.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.