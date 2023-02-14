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Haberler Kütahya Depremden kurtuldu ama yangından kurtulamadı

Depremden kurtuldu ama yangından kurtulamadı

14.2.2023

Depremden kurtuldu ama yangından kurtulamadı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen Necip Çakmak, kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede 6 katlı binanın içini sardı. Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip Çakmak (64) ve oğlu Besim Çakmak, evlerinde mahsur kaldı. Evden baygın vaziyette çıkarılan Necip Çakmak hayatını kaybetti, oğlu Besim Çakmak'ın hayati tehlikesi var.

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