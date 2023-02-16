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Haberler Kütahya 320 hat eseri depremzedeler için satışa çıkıyor

320 hat eseri depremzedeler için satışa çıkıyor

Hattat Mahmut Şahin, geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere 17 Şubat 2023 cuma günü saat 19.30'da "Sanat eserleri mezatı" düzenleyeceklerini bildirdi.

İHA

16.02.2023, 18:00

320 hat eseri depremzedeler için satışa çıkıyor

Mezatta 320 eserin satışa sunulacağını ifade eden Şahin, "Müzehhip, müzehhibe, hattat ve ebrucu dost ve arkadaşlarım; ben ve gazeteci İsmail Kılıçarslan koordinatörlüğünde yapılacak açık artırmada gelirin tamamı depremzede kardeşlerime verilecektir.

Katkıda bulunmak isteyen dostlarımız çerçeveli-çerçevesiz 320 eserini bizlere ulaştırdılar.

Bilindiği gibi, gelenekli sanatlarımız tarih boyunca birlik ve beraberliğime hizmet etmiştir. Gelirin tamamı AFAD'a teslim edilecektir" diye konuştu.

Şahin, mezatın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.

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