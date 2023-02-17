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Haberler Kütahya Depremzede çifte Kütahya'da sürpriz

Depremzede çifte Kütahya'da sürpriz

Kahramanmaraş'tan nişanlısı Aygördü'nün polis olarak görev yaptığı Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ve ailesi, bir otele yerleştirildi. Düğün hazırlığı yapan çiftin hayalleri, deprem felaketi yaşanınca yarım kalmıştı. Durumun öğrenilmesinden sonra genç çifte, sürpriz bir organizasyon yapıldı. Polis memuru Halil Aygördü ile Zehra Aktaş, Kütahya Belediyesinin organizasyonla dünyaevine girdi.

AA

17.02.2023, 17:29

Depremzede çifte Kütahya’da sürpriz

Kahramanmaraş'tan nişanlısı Aygördü'nün polis olarak görev yaptığı Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ve ailesi, bir otele yerleştirildi. Kütahya Belediyesi, evlilik hazırlıklarının depremle ertelendiğini öğrendiği gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Belediyece düzenlenen törende çiftin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık kıyarken, şahitliklerini Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç yaptı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kahramanmaraş merkez ilimiz olmak üzere bölge illerimizi yakından etkileyen ve derinden yaralayan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Bir taraftan üzüntülerimizi, acılarımızı yok etmek mümkün değil ama bir yandan da bu tür güzel olaylarda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıyılacak olan bu nikahın gençlerimiz başta olmak üzere onların kıymetli ailelerine, tüm sevdiklerine ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim gençlerimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda da bahtiyar olsunlar" diyerek genç çifte mutluluklar diledi.

Vali Vekili Mustafa Güney, aile cüzdanını gelin Zehra Aygördü'ye, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını damat Halil Aygördü'ye teslim etti.

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