Küçük Şeyma, kumbarasını depremzedeler için bağışladı

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde 3. sınıf öğrencisi Şeyma Akgül (9), kumbarasında biriktirdiği harçlığını depremzedelere bağışladı. Babası Halil Gökçe ile birlikte İlçe Müftülüğü'ne gelen Şeyma Akgül, içerisinde 400 TL olan kumbarasını depremzede çocuklara ulaştırılması için İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'a teslim etti.

Müftü Sebahattin Akyol, " İyilik ve takvada yardımlaşın" ayeti kerimesinin en güzel örneğini Şeyma Akgül'ün gerçekleştirdiğini ve bunun tüm insanlar için örnek olacağını belirtti. Şeyma'yı bu güzel davranışından dolayı tebrik eden Müftü Akyol, "İnşallah bu yardımlarla depremzedelerin yaraları en kısa zamanda sarılır. Rabbim bir daha böyle ağır afetler, depremler göstermesin" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI