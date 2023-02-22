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Haberler Kütahya Yardıma koşan baba, kızının nikahını telefondan izledi

Yardıma koşan baba, kızının nikahını telefondan izledi

22.2.2023

Yardıma koşan baba, kızının nikahını telefondan izledi

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinden servis şoförü İbrahim Aksaplı, kızının nikah sevincini deprem bölgesinde yaşadı. Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yer Altı Kurtarma ekibiyle servis şoförü olarak deprem bölgesine gönüllü olarak giden baba, kızının nikahını cep telefonu ile dönüş yolunda canlı yayın ile izledi.

Depremlerden birkaç gün sonra 'Bölgeye gidebilir misin?' diye telefon aldığını söyleyen baba Aksaplı, "Kızımın nikahı yakındı ancak günü tam belli değildi. Resmi izinler alındı, belediyeye de başvurulmuştu. Dönüş tarihimiz de belli değildi. Dönüş günümüz belli olsaydı birkaç gün ertelenebilirdi. Dönüş için yola çıktığımızda kızımın nikah işlemleri başladı. Ben de eşimle irtibata geçerek telefondan canlı olarak izledim. O sıra haberim yoktu, araçtaki arkadaşlar da o anları kayda almışlar ve internet üzerinden paylaşmışlar. Bizler oraya Allah rızası için gittik. AFAD olsun, iş makinesi olsun, ambulans olsun Türkiye orada idi. Dilerim Allah'ın izni ile ülkemiz bu afetten de bir an evvel kurtulur. Dilerim oradaki binalar da bir an önce yapılarak insanlar yerleşir" dedi.

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