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Haberler Kütahya 92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebep olduğu büyük yıkımda enkaz altından kalan 92 yaşındaki Musa Mehmet Dağ, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirildi. Burada, yaşadığı depremle ilgili konuşan Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

DHA

23.02.2023, 16:01

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören evinde mahsur kalıp, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirilen Musa Mehmet Dağ (92), "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü. Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Depremin ardından çift, Aydın'ın İncirliova ilçesinde pastane işleten damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.
Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Beni evden oğullarım çıkardı. Kurtulduktan sonra çadırda yaşamaya başladık. Deprem ile mahallemizden geçen Yeşilgöz Nehri de kurudu. Kuruyan nehirdeki balıklar bile ortada kaldı. Depremden sonra içecek su bile bulamadık. Hava çok soğuktu. Çok zor zamanlar yaşadık" dedi.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Senem Dağ ise "Deprem anında eşim yürüyemediği için onu bırakıp, gidemedim. Çocuklarını arayıp, yardım istedim. Gelip, babalarını battaniye yardımı ile evden çıkardılar. Yukarıdan beton parçaları aşağı düşüyordu. Allah korudu, neyse ki hiçbiri bizlere isabet etmedi. Çok korktuk. Aklıma geldikçe elim, ayağım titriyor. Burada bile bazen evin her yeri sallanıyor zannediyorum" diye konuştu.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

MAHALLENİN YÜZDE 80'İ YIKILDI
Depremin ardından kayınpederi ve kayınvalidesini evinde ağırlayan Durdu Kaşık da "Depremin olduğu gün, bir yakınımızın telefonuyla uyandık. Televizyonu açtığımızda korkunç manzara ile karşılaştık.

92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Kahramanmaraş'taki yakınlarımız ile görüşme sağladık. Yakınlarımızla yaptığımız görüşmede mahallenin yüzde 80'inin yıkıldığını ve kendilerinin kurtulduğunu öğrendik. Eve giremedikleri için daha sonra kurulan çadırlara yerleşmişler. Depremin 3'üncü günü Kahramanmaraş'a gidebildik. Kayınpederimi ve kayınvalidemi aldıktan sonra da ertesi gün ayrıldık. Yaşlı oldukları için sadece 2'sini getirdik. Akrabalarımızın çoğunluğu orada kaldı. Kayınpederim aslında 98 yaşında. Nüfusa 6 yıl geç yazdırmışlar" dedi.

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