92 yaşındaki depremzede felaketi bu sözlerle anlattı: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

Depremin ardından çift, Aydın'ın İncirliova ilçesinde pastane işleten damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.

Bu yaşına kadar ilk defa böyle deprem yaşadığını belirten Musa Mehmet Dağ, "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim. Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Evimizdeki hasar büyük.