  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 1'i çocuk 6 kişi yaralandı!

Kütahya'da korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 1'i çocuk 6 kişi yaralandı!

Kütahya'da meydana gelen kazada, halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

23.02.2023, 15:43

Kütahya’da korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar! 1’i çocuk 6 kişi yaralandı!

KÜTAHYA'da, halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam 75'inci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Yalçın yönetimindeki 43 HO 1205 plakalı halk otobüsü ile karşı yönden gelen Münevver Çiftçi'nin (30) kullandığı 43 DH 332 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi ile Fatma Orkun (53), Furkan Yıldız (18), Nezihat Vermez (52), Mustafa Efe Karakurt (15) ve Ebru Eser (23) yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA