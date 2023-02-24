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Haberler Kütahya Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kömür ocağında çalışan maden işçisi Rıfat Usluer, kaldığı evin penceresine gelen tilkiyi elleriyle besledi. Aynı zamanda avcılık yaptığını söyleyen Usluer, "Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandır." dedi.

DHA

24.02.2023, 16:49

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında çalışan maden işçisi Rıfat Ulsuer, kaldığı evin penceresine gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Tavşanlı ilçesi Tunçblilek beldesindeki Garp Linyit İşletmesi Kömür ocaklarında çalışan maden işçisi Rıfat Usluer, arkadaşlarıyla kaldığı tek katlı evin penceresine gelen tilkiye elleriyle peynir ve ekmek yedirdi.

Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Tilkiye 'Metropol' ismini verdiğini belirten Usluer, "Gece hava çok soğuk oluyor. Hayvan aç kalmış. Penceremizin önüne gelip cama dokundu. Hani, 'Karnım aç, yemek verin, üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Yediği için çok mutlu oldum.

Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Aynı zamanda avcılık da yapıyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandır. Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşıma gönderdim. O da sosyal medyada paylaşmış.

Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Çok olumlu tepkiler aldık. Metropol adını verdiğim tilki kaldığımız yere sürekli gelmiyor. Havalar çok soğuk olduğunda ve aç kalınca geliyor" ifadelerini kullandı.

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