Maden işçisinden örnek davranış: Aç tilkiyi elleriyle işte böyle besledi!

Tilkiye 'Metropol' ismini verdiğini belirten Usluer, "Gece hava çok soğuk oluyor. Hayvan aç kalmış. Penceremizin önüne gelip cama dokundu. Hani, 'Karnım aç, yemek verin, üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Yediği için çok mutlu oldum.