Kütahya’dan afet bölgesine 24 yardım tırı!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında bugüne kadar 24 yardım tırı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman illerine gönderildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada," Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan, Altıntaş Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinesinde yürütülen yardım kampanyasına ilçemiz kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, odalar, ilce esnaflarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bugüne kadar 24 tır yardım bölgesine sevk edilmiştir.

Bu çerçevede vatandaşlarımız Altıntaş Kapalı Spor Salonuna, battaniye, yorgan, odun, kömür, soba ve temel yaşam malzemeleri olan gıda, giyim ve hijyen ve benzeri malzemelerini getirmiş, salonda toplanan malzemeler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller, öğretmenlerimiz, hayırsever vatandaşların destekleri ile paketlenmiş, tırlarımıza yüklenerek deprem bölgelerimize sevk edilmiştir.

Toplamda 24 tırımız Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman illerine gönderilmiştir. İlk günden itibaren hep yanımızda olan ilçe halkımız, değerli esnaflarımız, hayırseverlerimiz, kurum personellerimiz bu süreçte desteğini esirgemeden yardım elini uzatan, maddi ve manevi varlıkları ile yanımızda olduğunu gösteren ve adını unuttuğumuz herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.