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Kütahya Hisarcık'ta mera yangını

Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nde akşam saatlerinde bir köy merasında yangın çıktı. Alevler meranın tamamına ve köye sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

İHA

02.03.2023, 09:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 09:10

Kütahya Hisarcık’ta mera yangını
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de meralık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Dereköy'deki Kova Çayırı mevkiinde bulunan köy merasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, Hisarcık Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.



Yangında yaklaşık 10 dönüm meralık alan zarar görürken, Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi için soruşturma başlattı.
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