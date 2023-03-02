Kütahya Hisarcık’ta mera yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de meralık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.İlçeye bağlı Dereköy'deki Kova Çayırı mevkiinde bulunan köy merasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, Hisarcık Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.Yangında yaklaşık 10 dönüm meralık alan zarar görürken, Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi için soruşturma başlattı.