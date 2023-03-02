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Haberler Kütahya Kütahya'da kamyona çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kütahya'da kamyona çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda ilerleyen tır sürücüsü kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA

02.03.2023, 16:43

Kütahya’da kamyona çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı
Kütahya'da kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ufuk Taç, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı. Ağır yaralanan Taç, hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu Ahmetoluğu mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya istikametine giden Ufuk Taç idaresindeki 34 HJ 6414 plakalı TIR, aynı yöne giden Hüseyin Kaya idaresindeki 06 EB 084 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada TIR şoförü Taç, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Taç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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