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Kütahya'da ev ve samanlık yangını

Kütahya'nın Emet ilçesinde Aydıncık köyü sakinlerini korkutan yangın yaşandı. Çıkan yangında alevler bir ev ve samanlığı kullanılamayacak hale getirdi.

İHA

03.03.2023, 10:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 10:25

Kütahya’da ev ve samanlık yangını
Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.



İlçeye bağlı Aydıncık köyünde akşam saatlerinde Ahmet Altın, Halil İbrahim Altın ve İsmail Altın'a ait oturulmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra Hüseyin Alkış'a ait samanlığa da sıçradı. Yangına Emet, Çavdarhisar Belediyeleri, Emet Bor İşletmesi ve Emet Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, samanlık yanında bulunan bir binanın da duvarı yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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