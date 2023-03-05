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Kütahya Emet'te uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başladı.

İHA

05.03.2023, 17:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023, 17:16

Kütahya Emet’te uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Kütahya'nın Emet ilçesinde üç farklı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda, 19.26 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde konusunda gelen ihbar üzerine inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğünden talep edilen narkotik köpeğinin de katılımıyla 2 şüpheliye ait üç farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 19.26 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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