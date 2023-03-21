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Kütahya'da eş zamanlı operasyon! Yasa dışı silah ticareti yapanlar yakalandı

Kütahya'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

İHA

21.03.2023, 12:55

Kütahya’da eş zamanlı operasyon! Yasa dışı silah ticareti yapanlar yakalandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Silah Ticareti suçu ile ilgili çalışmalar yapıldı. H. C, B. C, T. C, A. C ve H. Ç isimli şüphelilerin karıştıkları iki farklı ruhsatsız silah ticareti olayında toplam, iki adet ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla şüphelilerin Altıntaş ilçesindeki ikamet, çiftlik araçlarında eş zamanlı olarak arama, yakalama ve gözaltı faaliyetleri gerçekleştirildi. Yakalanan 5 şüpheli adli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

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