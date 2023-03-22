Kütahya’da gözaltına alınan 5 silah kaçakçısından 3’ü tutuklandı!

Kütahya'da kaçak silah ticareti yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinde H.C., B.C., T.C., A.C. ve H.Ç.'nin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 boş şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C., T.C. ve H.Ç. tutuklandı, H.C. ile B.C. serbest bırakıldı.