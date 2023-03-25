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Kütahya'da aranan 42 şahıs yakalandı!

Kütahya polisi, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar için harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilerden şahıslardan 20'si serbest bırakılırken, 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

25.03.2023, 09:07

Kütahya’da aranan 42 şahıs yakalandı!

Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 42 zanlıdan 20'si serbest bırakılırken, 22'si tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 2 Yıl 6 ay ve 1 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlüler ile gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan şüphelilerin yer aldığı toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 hükümlü ve zanlılardan 20'si serbest bırakılırken, 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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