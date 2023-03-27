Çaresizce feryat etti: O ölemez ne olur kurtarın!

Kütahya-Tavşanlı karayolunda Serkan Ersöz'ün (29) kullandığı minibüs, önünde seyir halinde olan Ömer Kendigelen idaresindeki süt kamyonuna çarptı.Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön bölümü paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede minibüste yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Murat Apatürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Arkadaşının ölümünden habersiz olan yaralı Serkan Ersöz ise sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği anlarda önce arkadaşına bakılmasını istedi. Acı haberi alan Ersöz, "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü. Yaralı sürücü Ersöz, ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaza anında kaybeden Murat Apatürk'ün cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Ömer Kendigelen kazayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.