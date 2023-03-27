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Haberler Kütahya Dumanı tüten pide için kıyasıya yarış!

Dumanı tüten pide için kıyasıya yarış!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, iftar sofralarının gözdesi ramazan pidesini sıcak sıcak yemek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarışıyor. Bakkal sahibi Hüsseyin Arlı günde yaklaşık 120 pidenin kapışıldığını, pide aracı geldiğinde oluşan kargaşanın sebebinin ise vatandaşın iftarda dumanı tüten pide yemek istemesi oduğunu söylüyor.

İHA

27.03.2023, 09:59

Dumanı tüten pide için kıyasıya yarış!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pideyi sıcak tüketmek isteyen vatandaşlar iftara yakın bakkal dükkanına gelen pideyi alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi sıcak olarak tüketmek isteyen onlarca kişi saatler öncesinde Şehitler Mahallesindeki bakkalın önünde beklemeye başlıyor. Bakkala sipariş edilen, fırından yeni çıkarılan sıcak pidelerin bulunduğu aracın gelmesiyle o anı bekleyen vatandaşlar araçtaki sıcak pideleri kapabilmek için uğraş veriyorlar.

Günde yaklaşık 120 sıcak pidenin iftara yakın kısa sürede kapışıldığını söyleyen Bakkal sahibi Hüseyin Arlı," Sıcak pide alacak kişiler önceden bize gelerek isim ve pide adedini yazdırıyor. Biz de toplam pide sayısını pide fırınına bildiriyoruz. İftara 15-20 dakika kala ise pideler geliyor. Pide aracı geldiğinde tüm uyarılarımıza rağmen vatandaşlarımız sıraya girmiyor. Herkes bir an önce pidesini alıp iftarını yapabilmek için büyük uğraş veriyor. Bu kargaşanın nedeni insanların iftarda dumanı tüten sıcak pide yemek istemesi" dedi.

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