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Haberler Kütahya Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

27.3.2023

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Gediz- Kütahya karayolunda Mustafa Taşkın (52) yönetimindeki otomobil, İzzet Aykı'nın (55) kullandığı aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Sürücü İzzet Aykı kaza yerinde yaşamını yitirirken, Dilber Aykı (57), Sıddıka Aykı (75) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Taşkın ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren İzzet Aykı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

RAMAZAN AYDEMİR
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