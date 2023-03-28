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Kütahya'da zehir ticaretine geçiş yok!

Kütahya polisi, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs için harekete geçti. N.D. isimli şahsın adresinde yapılan aramalarda 53,14 gram kokain ele geçirilirken, zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

28.03.2023, 08:50

Kütahya’da zehir ticaretine geçiş yok!

Kütahya'da evinde 53,14 gram kokain maddesi ele geçirilen ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan N. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 53,14 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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