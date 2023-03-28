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Haberler Kütahya Pes artık! Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

Pes artık! Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

Kütahya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda spor ayakkabılarının tabanına zehir gizleyen şahıs yakalandı. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

28.03.2023, 09:41

Pes artık! Uyuşturucuyu ayakkabısına saklamış

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan N.D.'nin içerisinde bulunduğu araç tespit edilerek, il merkezinde Eskişehir yolu girişinde durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde ayakkabı taban alt kısmına zulalanmış satışa hazır vaziyette kilitli poşet içerisinde 14 parça halinde toplam 15.45 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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