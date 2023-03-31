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Haberler Kütahya Ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

Ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

31.3.2023

Gazete

Ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
Kütahya'da ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Ahmet Can (36) yönetimindeki ambulans, hasta sevkinden döndüğü sırada gizli buzlanma nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak duran ambulanstaki sürücü ile sağlık personeli Samed Çelik (28) ve Kadir Toğrul (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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