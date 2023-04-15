Kütahya’da tır şarampole devrildi

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tüvtürk yakınlarında meydana gelen kazada seyir halindeki tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
15.04.2023, 10:44
Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tüvtürk yakınlarında meydana gelen kazada seyir halindeki tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.