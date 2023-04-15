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Haberler Kütahya Kütahya'da tır şarampole devrildi

Kütahya'da tır şarampole devrildi

Kütahya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

İHA

15.04.2023, 10:44

Kütahya’da tır şarampole devrildi

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Tüvtürk yakınlarında meydana gelen kazada seyir halindeki tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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