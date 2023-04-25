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Haberler Kütahya Eğlence çıkışında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Eğlence çıkışında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

25.4.2023

Gazete

Eğlence çıkışında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'da, alkollü eğlence mekanında laf atma yüzünden başlayan tartışma, mekanın dışında silahlı kavgaya dönüştü. Mekanın önünde pusu kuran kişilerce kurşun yağmuruna tutulan Ali Üyüklü (43) yaşamını yitirirken Özkan Ç. (35), Muhammet Burak K. (26), Burak T. (25) ve Metin T'yi (29) yaralandı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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