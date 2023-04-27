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Haberler Kütahya Kütahya'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışma olayında 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışma olayında 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA

27.04.2023, 09:33

Kütahya’da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışma olayında 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da bir eğlence mekanında Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Ali Üyüklü hayatını kaybederken, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) ise yaralanmıştı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F.M. (23), B.E. (29), N.K. (28), M.Y. (39), M.B.K. (26), E.A. (32) S.K., B.K. (66) ve Y.E. (48) yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Emniyette ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.M. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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