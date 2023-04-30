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Haberler Kütahya Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız evinde kanlar içinde bulundu

Kütahya'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız evinde kanlar içinde bulundu

Kütahya'da 17 yaşındaki Özge Ş'nin, bir apartman dairesinde cansız bedeni bulundu. Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulunurken, genç kızın cesedinin olduğu odada ise çok miktarda kan görüldü.

AA

30.04.2023, 16:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023, 16:04

Kütahya’da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız evinde kanlar içinde bulundu

Kütahya Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü.

Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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