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Haberler Kütahya Genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi

Genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi

2.5.2023

Gazete

Genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşındaki Oya Şahin'in cesedi bulundu. Genç kızın odasında kan izlerine rastlanırken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınanların genç kızın uyuşturucu aldığı ve kullandığı kişiler olduğu öğrenildi.

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