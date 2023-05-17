  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Evin mutfağındaki piknik tüpü patladı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Evin mutfağındaki piknik tüpü patladı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Bir evin mutfağında bulunan piknik tüpü patlaması sonucu, yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA

17.05.2023, 14:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023, 14:41

Evin mutfağındaki piknik tüpü patladı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Beyköy Mahallesi 1. Sokak'ta sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu evde yalnız yaşayan Cemile Baysal (75) ağır şekilde yaralandı. Komşularının 112'ye haber vermesi sonucu kısa sürede ekipler eve geldi.
Ağır yaralı Cemile Baysal, 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baysal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA