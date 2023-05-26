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Haberler Kütahya Kütahya'da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor

Kütahya'da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor

Kütahya’da bir süredir etkisini gösteren yağışlar ormana bereketi getirdi. Lezzetine doyulamayan kızılca ve akça mantarı diğer yıllara oranla daha fazla yetişti.

İHA

26.05.2023, 12:37

Kütahya’da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor

Kütahya'da Anasultan köyünde ormanlık alanlarda yetişen kızılca ve akça mantarı, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı. Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kızılca ve akça mantarı lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu belirtildi.



Mantar toplayanlardan Ferdi İnce, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi. Özellikle kızılca mantarının çok değerli olduğunu vurgulayan İnce, "Kütahya ormanlarında yetişen akça ve kuzugöbeği mantarı lezzetiyle insanları kendisine çekiyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 2 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 5 kilo falan toplayabiliyoruz. Havalar yağışlı geçiyor. Biz de fırsat buldukça hem piknik yapıyoruz hem de mantar topluyoruz. Beyaz mantarın protein açısından etten farkı yok. Bu sene de bolca mantar toplayıp tüketiyoruz" dedi.

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