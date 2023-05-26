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Haberler Kütahya Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 7 kişi yakalandı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 7 kişi yakalandı

Kütahya’da bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri, belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

İHA

26.05.2023, 10:02

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 7 kişi yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, M. E. isimli şahsın silah ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma sonucu M. E. isimli şahsın 2 farklı tarihte satışını yaptığı tespit edilen toplam 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Şüpheli şahısların haricinde belirlenen 4 şüpheli şahısta dahil olmak üzere M.E., T.S., E.K., F.K., F.E., İ.E. ve Ş.S. isimli toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara ait 3 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta gerçekleştirilen arama işlemi neticesinde toplam, 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden M.E, T.S ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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