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Haberler Kütahya Ege'de 23 seçmen bulunan köyde seçim 2 saatte tamamlandı

Ege'de 23 seçmen bulunan köyde seçim 2 saatte tamamlandı

Kütahya Hisarcık'a bağlı 23 seçmeni bulunan 15 haneli Yenipınar köyünde, oy kullanma işlemi yaklaşık 2 saatte son buldu. Köyün muhtarı göç nedeniyle nüfusun azaldığını söyledi.

İHA

28.05.2023, 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 18:55

Ege’de 23 seçmen bulunan köyde seçim 2 saatte tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık köyünde Yenipınar köyünde seçmenler oy verme işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi, seçmen sayısının az olması dolayısıyla yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Sandık Kurulu Başkanı sandığı açmak için saat 17.00'yi beklemeye başladı.



Göç nedeniyle köy nüfusunun giderek azaldığını söyleyen Yenipınar Köyü Muhtarı Hatice Gülmez, " Köyümüzde 5 sene önce 150-200 arasında seçmen varken, işsizlik dolayısıyla Manisa göç artmış ve bugün seçmen sayısı 23'e düşmüştür. Köyümüz çok göç veriyor, çünkü iş yok. Göç nedeniyle köyümüzde nüfus iyice azaldı. Köyümüz çok güzel bir yer, göçü önlemek lazım" diye konuştu.

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