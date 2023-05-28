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Kütahya'da feci kaza! Telefonla konuşurken tren çarptı

Korkunç kaza Kütahya'da meydana geldi. Hemzemin geçitte telefonla konuşan 41 yaşındaki bir vatandaşa Eskişehir- İzmir seferini yapan tren çarptı. Talihsiz adam hayatını kaybederken trenin makinisti karakola götürüldü.

İHA

28.05.2023, 10:43

Kütahya’da feci kaza! Telefonla konuşurken tren çarptı

Eskişehir-İzmir seferini yapan tren Kütaya'nın Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte 41 yaşındaki Harun Asildoğan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asildoğan'ın kaza anında telefonla konuştuğu ve gelen tereni fark etmediği iddia edildi. Harun Asıldoğan'ın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Trenin makinisti İ.K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

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