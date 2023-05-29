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Haberler Kütahya Telefonla konuşurken trenin altında kaldı

Telefonla konuşurken trenin altında kaldı

29.5.2023

Gazete

Telefonla konuşurken trenin altında kaldı

KÜTAHYA'DA hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı Harun Asildoğan (41) hayatını kaybetti. Eskişehir- İzmir seferini yapan 72018 sefer sayılı Ege Ekspresi, Kütahya'nın Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte 41 yaşındaki Harun Asildoğan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asildoğan'ın kaza anında telefonla konuştuğu ve gelen tereni fark etmediği öğrenildi. Harun Asıldoğan'ın cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Trenin makinisti İ.K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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