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Kütahya'da zehir taciri yakalandı

Kütahya'da zehirli madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

03.06.2023, 14:30

Kütahya’da zehir taciri yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizde uyuşturucu madde dolaşımının ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde O. A. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığına dair elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma neticesi, S. Ç, S. Y, I. K. Ö ve K. D isimli kullanıcı şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmiştir.

O. A. isimli şahıs ile kullanıcı 4 şahsın yakalaması yapılarak, yapılan üst, araç ve ikamet aramaları neticesi, 15,2 gram bonzai, 121 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirilmiştir. O. A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanmış olup, diğer şahıslar gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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