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Haberler Kütahya Kütahya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polisin dur ihtarına aldırış etmeden kaçmaya çalışan araç, ekip otosuna çarparak durdu. Şüpheli araçta 6 adet sentetik ecza hap, 0.71 gram metamfetamin, 3 adet kesici alet ve 1 adet payp ele geçirildi.

İHA

07.06.2023, 10:05

Kütahya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kılıçbadem Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın kaçmaya başlaması üzerine araç takip sonucu Zığra Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde ekip otosunun sağ arka kısmına çarpması sonucu durduruldu.

Araç içerisinde bulunan T.Y. ve Y.Y. isimli şahıslardan Y.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 6 adet sentetik ecza hap (galara), 0.71 gram metamfetamin, araç içerisinde yapılan incelemede ise, 3 adet kesici alet ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan Y.Y. gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, T.Y. isimli şahıs ise Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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