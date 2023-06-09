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Haberler Kütahya Kütahya'da açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kütahya'da açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kütahya Hisarcık'ta etkisini gösteren sağanak yağışların ardından tarlalarda değişik çiçekler ve gelincikler açtı. Ortaya çıkan büyüleyici manzara kendisine hayran bıraktı.

İHA

09.06.2023, 10:10

Kütahya’da açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde aralıklarla yağan yoğun yağmurlar sonrasında Bağlaryanı mevkiinde boş bir tarlada açan gelincik çiçekleri tarlayı kırmızıya bürüyerek görsel şölen oluşturdu. Atıyla gezinti yaptığı esnasında gelincik açmış, çeşitli çiçeklerin de bulunduğu tarlayı gördüğünde manzaradan çok etkilendiğini söyleyen Süleyman Yolcu," Tarlada başta gelincik olmak üzere, papatya ve değişik çiçekler görsel bir şölen sunuyor. İnsanların doğal bir manzara ve kuş sesleri olan bu tarladaki muhteşem manzarayı görmelerini isterim" dedi.

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