Kütahya’da kaza! Kontrolü kaybeden otomobil, önündeki araca çarptı: 9 yaralı

Kütahya'da dün gece Kütahya-Eskişehir kara yolu 7'nci kilometresinde kaza oldu. Abdülkadir S. kullandığı otomobil ile önünde giden Mustafa Sarı (40) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Sabri Çağlın (24), Celil Ahmet Sağlam (23), Sefa Eşmen (25), Yaşar Ünlüoğlu (32), Servet Söğütdere (33), Mehmet Eldiven (39) ve Yusuf Özen (26) yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.