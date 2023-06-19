Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar; 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12'nci kilometresinde kaza yaşandı. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada, araçtaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar ise ağır yaralandı. Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İdris Demir'in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.