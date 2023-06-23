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Kütahya’da zehir tacirinin evine operasyon

Kütahya’da şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 2,21 gram metamfetamin, 0,48 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İHA
Kütahya’da zehir tacirinin evine operasyon

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde İ. Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde elde edilen bilgiler sonucu gerçekleştiren çalışmalar neticesi, O. A. ve I. B.Ç. isimli 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satış yapıldığı tespit edilerek, adı geçen kullanıcı şahısların üzerinde yapılan aramada, 0,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

İ. Ç. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise, 2,21 gram metamfetamin, 0,48 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza ve 2 adet payp ele geçirildi. O. A. ,İ. B. Ç. isimli kullanıcı şahıslar ile, bahse konu ikamette bulunan T. V. ile A. A. isimli şahıslar gerekli işlemler akabinde serbest bırakılırken, İ. Ç. isimli şahıs adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

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