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Haberler Kütahya Kütahya'da hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

Kütahya'da hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

AA
Kütahya’da hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez İnköy Mahallesi'nde 10, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Veteriner hekimlerin aşı ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kentte, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.

Köylerdeki işletmelerde şap hastalığı tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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