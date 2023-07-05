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Haberler Kütahya 2.5 yaşındaki minik Mert televizyonun altında kaldı

2.5 yaşındaki minik Mert televizyonun altında kaldı

KAZIM YÖRÜKCE
2.5 yaşındaki minik Mert televizyonun altında kaldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy hayatını kaybetti. Tavşanlı ilçesinde 2.5 ay önce meydana gelen olayda, Ali Mert Atasoy'un üzerine evinde oyun oynarken televizyon düştü. Ağır yaralanan minik çocuk, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü hastanede 50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy'un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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