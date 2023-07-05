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Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki araç birbiriyile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar bölgedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

İHA
Kütahya’da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi ile Ufuk Caddesi kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 yaşındakş N. Y. idaresindeki 16 AHY 606 plakalı otomobili ile Ufuk Caddesi ile Kükürtlü Caddesi kavşağına geldiğinde sürücü A.T.(20) idaresindeki otomobil ile çarpışması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 7 yaşındaki B.S., N.M. (24), A.T. (43) ve T.S. (34) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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