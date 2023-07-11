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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen feci olayda iki otomobil kavşakta çarpıştı. Yaşanan yaralanan 6 kişi kastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'da dün akşam saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Yenikent Beldesi yakınlarındaki kavşakta kaza meydana geldi. Gediz'den Uşak istikametine giden Yaşar A. (42) yönetimindeki 64 NL 034 plakalı otomobil, Adem G. (20) yönetimindeki 45 AIL 913 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomabillerden biri refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı. Çevredekiler tarafından yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yaşar A., Adem G., Hamit A. (75), Ramazan A. (81), Cemile Ö. (49) ve Yılmaz Ö. (54), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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